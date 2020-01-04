Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала путевку в финал чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.
В полуфинале соревнования, проходящего в Чехии, россияне обыграли сверстников из команды Швеции – 5:4 (3:2, 0:1, 1:0, 0:0). "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
Уже на 16-й секунде игры Расмус Сандин поразил ворота российского голкипера Ярослава Аскарова.
16 seconds! @Rasmussandin off the face off and it's 1-0 for @trekrornorse over @russiahockey! @mapleleafs #WorldJuniors pic.twitter.com/kyxe8LAnjn— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
На четвертой минуте матча сборная России реализовала большинство благодаря голу Ивана Морозова и сравняла счет.
And @russiahockey fires right back on the powerplay to make it 1-1 thanks to Ivan Morozov. #WorldJuniors pic.twitter.com/OMsKoKeJC8— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
Через полторы минуты шайбу в ворота сборной Швеции отправил Александр Хованов, благодаря чему счет стал 2:1 в пользу россиян.
ANOTHER #POWERPLAY GOAL for @russiahockey! Khovanov picks up the rebound to give Russia the lead. @monctonwildcats #WorldJuniors pic.twitter.com/U5kMQAHUeq— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
На 13-й минуте Егор Соколов после ошибки шведского голкипера Хуго Альнефельта довел счет до 3:1.
Alnefelt can't back to his crease fast enough and Sokolov fires on in to make it 3-1 for @russiahockey!@CBEHockey #WorldJuniors pic.twitter.com/DDtkFsctpv— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
Однако на исходе 15-й минуты шведы сократили отставание: автор гола – Самуэль Фагемо. В тот момент Швеция играла в полном составе.
The tournament's leading goal scorer, @samuelfagemo fires one in on @russiahockey to close their lead over @trekronorse. @lakings #WorldJuniors pic.twitter.com/fe7CRGFUmu— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
Во втором периоде был только один гол, и снова Швеция реализовала большинство: счет сравнял Расмус Сандин.
With his second of the game, @Rasmussandin ties it for @trekronorse on the #powerplay! #WorldJuniors @mapleleafs pic.twitter.com/gso0FSLwwH— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
В третьем периоде, на 45-й минуте Нильс Лундквист делает счет 4:3, когда россияне играли в меньшинстве.
POWER PLAY GOAL for @Trekronorse !!!!! Nils Lundkvist gives 🇸🇪 a 4-3 lead in the third period. That's 3 GOALS IN A ROW for Sweden! #WorldJuniors pic.twitter.com/0LlYomfJVc— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
Через четыре минуты гол Егора Соколова позволил россиянам отыграться – 4:4.
Yegor Sokolov goes top shelf and he nets his SECOND of the game for @russiahockey! TIE GAME! 4-4 #WorldJuniors pic.twitter.com/1NcNO2RGEC— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
На четвертой минуте овертайма победную шайбу провел россиянин Иван Морозов - 5:4.
From OVERTIME to the GOLD MEDAL GAME! @russiahockey picks up the win over @trekronorse and will go for GOLD tomorrow! #WorldJuniors pic.twitter.com/xQYTmcFLEZ— IIHF (@IIHFHockey) 4 января 2020 г.
В финале в воскресенье Россия сыграет с победителем пары Финляндия – Канада.
В последний раз сборная России становилась победителем молодежного ЧМ в 2011 году, когда в финале победила Канаду. В прошлом году она выиграла бронзу ЧМ, а действующим победителем турнира является Финляндия.