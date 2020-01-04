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Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Российские хоккеисты празднуют успех в матче со Швецией
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала путевку в финал чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

В полуфинале соревнования, проходящего в Чехии, россияне обыграли сверстников из команды Швеции – 5:4 (3:2, 0:1, 1:0, 0:0). "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Уже на 16-й секунде игры Расмус Сандин поразил ворота российского голкипера Ярослава Аскарова.

На четвертой минуте матча сборная России реализовала большинство благодаря голу Ивана Морозова и сравняла счет.

Через полторы минуты шайбу в ворота сборной Швеции отправил Александр Хованов, благодаря чему счет стал 2:1 в пользу россиян.

На 13-й минуте Егор Соколов после ошибки шведского голкипера Хуго Альнефельта довел счет до 3:1.

Однако на исходе 15-й минуты шведы сократили отставание: автор гола – Самуэль Фагемо. В тот момент Швеция играла в полном составе.

Во втором периоде был только один гол, и снова Швеция реализовала большинство: счет сравнял Расмус Сандин.

В третьем периоде, на 45-й минуте Нильс Лундквист делает счет 4:3, когда россияне играли в меньшинстве.

Через четыре минуты гол Егора Соколова позволил россиянам отыграться – 4:4.

На четвертой минуте овертайма победную шайбу провел россиянин Иван Морозов - 5:4.

В финале в воскресенье Россия сыграет с победителем пары Финляндия – Канада.

В последний раз сборная России становилась победителем молодежного ЧМ в 2011 году, когда в финале победила Канаду. В прошлом году она выиграла бронзу ЧМ, а действующим победителем турнира является Финляндия.

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