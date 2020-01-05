Эксперт предрек победу России над Канадой со счетом 3:1

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Молодежные сборные России и Канады в оптимальной форме подошли к финалу чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет, считает эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" и SocialBet, известный комментатор НХЛ, бывший обозреватель радиостанции "Спорт ФМ" Владимир Дехтярев.

По мнению эксперта, существенное влияние на исход матча может оказать выбор голкиперов на игру.

"Ключевым моментом в определении чемпиона U20 станет решение вратарского вопроса в обеих командах. У сборной России в полуфинале играл Аскаров, которого заменили после четырех шайб. А у канадцев Доус пропустил пять шайб от России на групповом этапе, и Хофер не отличается стабильностью", - сказал Дехтярев "Интерфаксу".

"Мои симпатии на стороне сборной России и Николая Хабибулина – нынешнего тренера вратарей нашей команды, олимпийского чемпиона и обладателя кубка Стэнли", - отметил он.

"Думаю, что матч завершится победой России со счетом 3:1", - выразил мнение эксперт.

Решающий матч молодежного ЧМ Россия – Канада пройдет в воскресенье в Чехии и стартует в 21:00 мск. "Интерфакс" будет вести текстовую трансляцию матча.

"И канадцы и наши подходят к финалу в оптимальном состоянии плюс хорошо друг друга знают. В этом году и на этом чемпионате мира команды уже встречались между собой. И сборная России одержала самую крупную победу над канадцами в истории российской молодежной сборной 6:0. Пожалуй, это был образцово-показательный хоккей от подопечных Брагина, потому что все мы привыкли видеть давление с первых секунд именно от канадцев", - отмечает Дехтярев.

"У российской сборной сейчас не просто хороший состав, но и командная игра. Мы давно не играли вот так - пять в обороне, пять в атаке, везде успевая и понимая друг друга. Заработало большинство, что не свойственно сборной России на крупных турнирах", - сказал он.

"В полуфинале со шведами все складывалось откровенно не в нашу пользу, но парни на характере вытащили матч. И важно, что теперь у нашей сборной появилась уверенность в собственных силах. Но можно сказать, что и канадцы в себе уверены после чистой победы в полуфинале 5:0", - заявил аналитик.

Накануне в полуфинале Россия победила Швецию со счетом 5:4, забросив решающую шайбу в овертайме. Канадцы в 1/2 финала взяли верх над Финляндией – 5:0.

В последний раз сборная России выигрывала молодежный ЧМ в 2011 году, победив как раз Канаду (5:3). Россия - четырехкратный победитель турнира.

Канаде в последний раз покорился ЧМ в 2018 году, тогда она в финале победила Швецию (3:1). Канада выигрывала ЧМ среди молодежи чаще всех, 17 раз.

В прошлом году ЧМ выиграла Финляндия, победившая в финале сборную США (3:2). Россия в матче за бронзу победила Швейцарию (5:2).