Канада стала соперником России по финалу молодежного ЧМ

Хоккеист молодежной сборной Канады Коннор Макмайкл радуется голу в ворота Финляндии в полуфинале ЧМ Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сборная Канады стала вторым финалистом проходящего в Чехии чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

В 1/2 финала соревнования канадцы нанесли поражение сверстникам из сборной Финляндии – 5:0 (4:0, 1:0, 0:0). Причем, первые три шайбы канадцы провели в стартовые четыре минуты матча.

В финале Канада сыграет с Россией, которая ранее в субботу одолела Швецию – 5:4.

Решающий матч турнира пройдет 5 января и стартует в 21:00 мск. Ему будет предшествовать игра за третье место Швеция – Финляндия (начало – 17:00 мск).

Россия и Канада уже встречались на групповом этапе ЧМ. 28 декабря подопечные Валерия Брагина разгромили североамериканцев со счетом 6:0. Также в группе В россияне победили Германию (6:1), а также уступили Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале сборная России победила Швейцарию (3:1).

Канада, помимо поражения от россиян, в группе В победила сборные США (6:4), Чехии (7:2) и Германии (4:1). В четвертьфинале Канада оказалась сильнее Словакии (6:1).

В последний раз сборная России выигрывала молодежный ЧМ в 2011 году, победив как раз Канаду (5:3). Россия – четырехкратный победитель турнира.

Канаде в последний раз покорился ЧМ в 2018 году, тогда она в финале победила Швецию (3:1). Канада выигрывала ЧМ среди молодежи чаще всех, 17 раз.

В прошлом году ЧМ выиграла Финляндия, победившая в финале сборную США (3:2). Россия в матче за бронзу победила Швейцарию (5:2).