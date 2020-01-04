Канада стала соперником России по финалу молодежного ЧМ
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сборная Канады стала вторым финалистом проходящего в Чехии чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.
В 1/2 финала соревнования канадцы нанесли поражение сверстникам из сборной Финляндии – 5:0 (4:0, 1:0, 0:0). Причем, первые три шайбы канадцы провели в стартовые четыре минуты матча.
В финале Канада сыграет с Россией, которая ранее в субботу одолела Швецию – 5:4.
Решающий матч турнира пройдет 5 января и стартует в 21:00 мск. Ему будет предшествовать игра за третье место Швеция – Финляндия (начало – 17:00 мск).
Россия и Канада уже встречались на групповом этапе ЧМ. 28 декабря подопечные Валерия Брагина разгромили североамериканцев со счетом 6:0. Также в группе В россияне победили Германию (6:1), а также уступили Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале сборная России победила Швейцарию (3:1).
Канада, помимо поражения от россиян, в группе В победила сборные США (6:4), Чехии (7:2) и Германии (4:1). В четвертьфинале Канада оказалась сильнее Словакии (6:1).
В последний раз сборная России выигрывала молодежный ЧМ в 2011 году, победив как раз Канаду (5:3). Россия – четырехкратный победитель турнира.
Канаде в последний раз покорился ЧМ в 2018 году, тогда она в финале победила Швецию (3:1). Канада выигрывала ЧМ среди молодежи чаще всех, 17 раз.
В прошлом году ЧМ выиграла Финляндия, победившая в финале сборную США (3:2). Россия в матче за бронзу победила Швейцарию (5:2).