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Первый канал покажет ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года на территории России будет транслироваться в прямом эфире Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала в понедельник.

22 января в 23:30 мск начнется показ короткой программы в соревновании пар

Ровно через сутки на Первом канале начнется трансляция мужской произвольной программы (короткая программа в расписании телеканала не указана).

Женская короткая программа будет транслироваться 24 января, начало - 18:25. В этот же день, в 23:00, начнется состоится показ произвольной программы пар.

25 января в 17:50 в прямом эфире Первого канала запланирована трансляция произвольной программы в танцах, а позднее, в 23:00 - женская произвольная программа.

В полном объеме в режиме онлайн чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в Австрии, можно будет посмотреть на сайте Первого телеканала.

Чемпионат Европы пройдет в Австрии.

фигурное катание Первый канал.

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