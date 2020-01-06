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Приостановившая карьеру Загитова начнет интенсивно тренироваться после 7 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планирует приступить к интенсивным тренировкам после завершения участия в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств", сообщают организаторы шоу.

"После выступления в ледовом шоу Татьяны Навки Алина Загитова вернется к интенсивным тренировкам два раза в день со своим тренерским штабом", - говорится в сообщении.

Ледовое шоу Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" проходит в ДС "Мегаспорт" с 25 декабря по 7 января.

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Загитова объявила о решении приостановить свою карьеру.

Алина Загитова фигурное катание

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