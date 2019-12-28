Фигуристы Бойкова и Козловский взяли золото на ЧР в соревновании спортивных пар

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

По сумме двух программ пара получила 233,66 балла. Вторыми стали Евгения Тарасова и Евгений Морозов с результатом 233,19 балла, тройку лидеров замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 219,72 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 26 декабря и завершится в воскресенье.