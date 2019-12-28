Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева во время выступления в короткой программе на Чемпионате России Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Об этом стало известно из списков на старт, в котором отсутствует Медведева.

Медведева была пятой после короткой программы на чемпионате (71,08).

В четверг на тренировке у фигуристки сломались коньки. После попытки тренироваться в новых коньках, спортсменка решила вернуться к поврежденным. Однако на предстартовой тренировке в субботу спортсменка смогла исполнить лишь один элемент из программы и покинула занятие.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 26 декабря и завершится в воскресенье. Впервые в истории он проходит за Уралом.

Всего в соревнованиях участвуют 17 спортсменов в мужском одиночном катании и столько же - в женском одиночном. В парном катании - 12 пар, а в танцах на льду - 14 дуэтов.

По итогам чемпионата будут определяться составы сборных, которые в дальнейшем представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце (20-26 января) и на чемпионате мира в Монреале (16-20 марта).