СМИ допустили, что CAS не успеет отстранить Россию от участия в ОИ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне может отложить до завершения летней Олимпиады в Токио рассмотрение спора между РУСАДА и ВАДА, касающегося отстранения российских спортсменов от мирового спорта, сообщила газета The New York Times

Это связано с потоком запросов от Олимпийского комитета России, других заинтересованных организаций и прочей переписки.

"Без окончательного вердикта Спортивного арбитражного суда может стать невозможным до токийской Олимпиады официально ввести в действие запрет в отношении России вследствие крупнейшего допингового скандала в истории и последующей попытки скрыть его", - говорится в публикации.

"Без резолюции (арбитража) российские чиновники, российская форма и российский флаг могут быть разрешены в Токио, а у Международного олимпийского комитета появится еще одна проблема на играх из-за бесконечного выхода из скандала, которому идет уже пятый год", - пишет The New York Times.

Издание приводит слова спортивного юриста из Великобритании Грегори Иоаннидиса, который заявил, что "рассмотрение дела по существу может быть отложено ввиду процедурных аспектов". По его словам, окончательное решение может быть принято через четыре месяца после слушаний, то есть, возможно, отодвинет урегулирование на несколько месяцев.

Ранее Спортивный арбитражный суд установил крайним сроком предоставления письменных представлений до середины апреля 2020 года.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.