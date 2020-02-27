Определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По итогам матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверг сформировался состав пар первого раунда плей-офф КХЛ.

Пары 1/8 финала в Западной конференции выглядят так: ЦСКА – "Торпедо", СКА – "Витязь", "Йокерит" – "Локомотив", "Динамо" (Москва) – "Спартак".

В Восточной конференции пары выглядят следующим образом: "Ак Барс" – "Нефтехимик", "Барыс" – "Металлург", "Авангард" – "Салават Юлаев", "Автомобилист" – "Сибирь".

По регламенту турнира победитель конференции по итогам регулярного чемпионата в 1/8 финала играет с восьмой командой конференции; вторая команда – с седьмой, третья – с шестой, четвертая – с пятой. Серии в парах будут длиться до четырех побед одной из их команд.

Победителем регулярного чемпионата и Западной конференции, как сообщалось, стал ЦСКА. Восточную конференцию выиграл "Ак Барс".

Первые матчи плей-офф в сезоне-2019/20 пройдут 1 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.