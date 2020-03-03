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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Команда "Газпром-РусВело застряла в отеле на "Туре ОАЭ" из-за карантина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Велогонщиков российской команды "Газпром РусВело" шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина.

"Что касается ситуации в Абу-Даби, команда не получает никаких официальных документов или информации от местных властей. Сегодня уже шестой день мы заперты в отеле в Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Велогонщики прибыли в Абу-Даби на многодневную гонку "Тур ОАЭ". Два этапа гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

ОАЭ велоспорт Газпром-РусВело

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