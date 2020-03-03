Поветкин будет драться с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин 2 мая в Манчестере проведет поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта, сообщает пресс-служба промоуторской компании "Мир бокса".

"Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать", - приводятся слова Поветкина.

"Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший красивый бокс", - отметил боксер.

На счету Поветкина сейчас 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. Ничьей он завершил свой последний к настоящему моменту бой - за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с американцем Майклом Хантером 8 декабря.

На счету Уайта – 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.