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Поветкин будет драться с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин 2 мая в Манчестере проведет поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта, сообщает пресс-служба промоуторской компании "Мир бокса".

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"Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать", - приводятся слова Поветкина.

"Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший красивый бокс", - отметил боксер.

На счету Поветкина сейчас 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. Ничьей он завершил свой последний к настоящему моменту бой - за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с американцем Майклом Хантером 8 декабря.

На счету Уайта – 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

бокс Александр Поветкин

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