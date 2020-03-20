Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности

Лучшим игроком в истории футбола Пеле назвал себя

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле считает, что португалец Криштиану Роналду является лучшим игроком современного футбола.

"Думаю, что сегодня это Криштиану Роналду, он самый стабильный. Но при этом нельзя забывать и о Месси", - приводит слова Пеле A Bola.

Что касается лучшего игрока в истории футбола, бразилец таковым назвал себя.

"Сложный вопрос. Нельзя забыть Зико, Роналдиньо, Роналду, из европейцев – Беккенбауэра, Кройффа. Я думаю, что Пеле был лучше. Почему? Потому что все сравнивают их со мной", - сказал 79-летний Пеле.

В составе сборной Бразилии Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) провел 92 матча и забил 77 мячей. Он является рекордсменом по числу выигранных в качестве игрока чемпионатов мира (1958, 1962, 1970).