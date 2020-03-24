ОКР поддержал решение МОК о переносе Игр

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) с пониманием отнесся к решению Международного олимпийского комитета (МОК) перенесли летние Игры-2020 на следующий год.

"Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего Международного спортивного сообщества", - заявил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества", - сказал Поздняков.

По его словам "ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учетом изменившихся сроков проведения".

"Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам", - отметил президент ОКР.

"Нам предстоит много совместной работы, но хочу подчеркнуть, что обозначенные в сегодняшнем совместном заявлении МОК и ОКОИ 2020 новые сроки проведения игр с акцентом на весну 2021 года выглядят в сложившихся обстоятельствах оптимальными. Поскольку, во-первых, позволяют международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний, а, во-вторых, не ломать календарь основных событий и соревнований следующего года", - сказал президент ОКР.

Ранее во вторник было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020.

Ранее сообщалось, что национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио. Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК. С предложением перенести Олимпиаду обратились национальные комитеты США и Новой Зеландии.