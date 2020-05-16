Футболист "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - У нападающего московского "Локомотива" перуанца Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.
"Подтверждаем: он заразился коронавирусом. Предстоит выяснить с кем он контактировал", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что футболист не отбыл на родину и находится в Москве.
35-летний Фарфан выступает за "Локомотив" с зимы 2017 года. Ранее он играл за "Аль Джазиру", "Шальке", ПСВ и "Альянс" из Лимы. С 2003 года защищает цвета сборной Перу.
Ранее сообщалось, что коронавирус подхватили два сотрудника ФК "Локомотив".