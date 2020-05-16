Футболист "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - У нападающего московского "Локомотива" перуанца Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.

"Подтверждаем: он заразился коронавирусом. Предстоит выяснить с кем он контактировал", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что футболист не отбыл на родину и находится в Москве.

35-летний Фарфан выступает за "Локомотив" с зимы 2017 года. Ранее он играл за "Аль Джазиру", "Шальке", ПСВ и "Альянс" из Лимы. С 2003 года защищает цвета сборной Перу.

Ранее сообщалось, что коронавирус подхватили два сотрудника ФК "Локомотив".