Два сотрудника ФК "Локомотив" подхватили коронавирус

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двум сотрудникам московского "Локомотива" диагностирован коронавирус, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба в четверг.

"Один случай был диагностирован в конце прошлой недели, второй - на этой неделе. Один сотрудник проходит лечение в больнице, а второй - дома", - сказал собеседник агентства.

"Коллеги являются сотрудниками клуба, которые никак не контактируют с футболистами", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что вирус COVID-19 подхватил председатель совета директоров московского ФК "Спартак" Леонид Федун.