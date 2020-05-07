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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус
Леонид Федун
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Владелец московского ФК "Спартак", вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун подхватил вирус COVID-19, сообщается на сайте клуба.

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"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в РФ за последние сутки зарегистрировано 11 231 новый случай COVID-19. Суточный прирост составил 6,8%.

Федун приобрел контрольный пакет акций московского "Спартака" в 2003 году. По итогам сезона-2016/17 клуб стал чемпионом России, в сезонах 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 москвичи становились серебряными призерами, а в сезоне 2017/18 - завоевали бронзу. В 2017 году красно-белые завоевали Суперкубок России.

Летом прошлого года Федун заявлял о намерении передать "Спартак" во владение болельщикам. По его задумке, процесс передачи должен быть завершен в 2023 году.

футбол Леонид Федун коронавирус

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