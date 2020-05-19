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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом
Роман Евгеньев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" подтверждает распространенные СМИ сведения о заражении COVID-19 среди игроков и персонала команды.

"ФК "Динамо-Москва" информирует о том, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID 19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек", - говорится в заявлении клуба, распространенном его пресс-службой.

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В частности, коронавирус в активной фазе выявлен у защитника Романа Евгеньева. "Он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций", - отмечается в заявлении.

В карантине также находится защитник Заурбек Плиев, "несмотря на то что тест дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

На самоизоляции находится тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее, еще до общего тестирования. "С его стороны не было никаких контактов с командой и представителями клуба с начала апреля", - заверили в "Динамо".

Пограничные показатели и переболевшие сотрудники

"У двух представителей клуба - пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов, - отмечается в заявлении. - Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время".

Подготовка к сезону приостановлена

В связи со сложившейся ситуации "Динамо" взяло паузу в подготовку к оставшейся части сезона, возобновление которого ожидается 21 июня.

"На данный момент планирование тренировочного процесса команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования. Решение о возобновлении работы команды и планов подготовки к проведению заключительной части чемпионата РПЛ будет принято позднее и с учетом ожидаемых разъяснений по факту официальных запросов в органы исполнительной и футбольной властей, в том числе касательно функционирования спортивных объектов", - говорится в сообщении.

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Что говорит врач

"Конечно, для всех нас это неприятная и тревожная информация. Важно понимать, что для тестирования мы использовали

самый современный, высокочувствительный метод определения антител, который появился совсем недавно. У всех в нашей команде, чьи тесты на СOVID 19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов", - сказал главный врач клуба Александр Ярдошвили.

"Что касается остальной команды, то режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека другому. Все процедуры проводились со строгим соблюдением норм безопасности, без какого-либо взаимодействия футболистов друг с другом, медицинским и иным персоналом. Тем не менее, в соответствии с действующими правилами и рекомендациями в ближайшие день-два все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование ПЦР - мазки из носоглотки", - добавил он.

Что писали СМИ

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Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о трех заболевших коронавирусом среди футболистом "Динамо". Речь шла о вратаре Дэвиде Сангаре, защитнике Романе Евгеньеве и форварде Сильвестре Игбуне. Сообщалось также, что вирус выявлен у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского штаба Алексея Плескова.

Другие заболевшие в РПЛ

Ранее сообщалось, что вирус COVID-19 подхватили перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, а также российский защитник казанского "Рубина" Константин Плиев.

Хроника коронавируса. Май.

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футбол ФК Динамо Москва коронавирус

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