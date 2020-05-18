Футболист "Рубина" Плиев подхватил COVID-19

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Защитник казанского футбольного клуба "Рубин" Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба ФК.

"Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля.

"С другими членами нашей команды не контактировал", - говорится в сообщении.

Плиев выступает в "Рубине" с 2019 года.

Ранее сообщалось, что вирус COVID-19 подхватил перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Он находился в Москве, с партнерами по команде не контактировал.

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса в марте, его возобновление ожидается 21 июня.