Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05

Три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - У трех футболистов московского "Динамо" выявлен коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".

СпортФутболист "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусомЧитать подробнее

Речь идет о вратаре Дэвиде Сангаре, защитнике Романе Евгеньеве и форварде Сильвестре Игбуне.

Кроме этого, вирус выявлен у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского штаба Алексея Плескова.

Отмечается, что динамовцы перенесли на неопределенный срок возобновление тренировок, которое было намечено на среду, 21 мая.

СпортФутболист "Рубина" Плиев подхватил COVID-19Читать подробнее

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием "Динамо" по ситуации со вспышкой коронавируса в клубе.

Ранее пресс-служба "Динамо" сообщила, что у председателя совета директоров клуба и первого заместителя президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Соловьёва также выявлена коронавирусная инфекция.

Также вирус был обнаружен у форварда столичного "Локомотива" Джефферсона Фрафана, двух сотрудников "железнодорожников" и у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.

футбол ФК Динамо Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Клубы Английской премьер-лиги возобновят тренировки во вторник

Российская премьер-лига-2019/20

Футболист "Рубина" Плиев подхватил COVID-19

Коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол

Коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $560 тысяч

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" выкупил контракт нападающего Соболева

УЕФА нацелился завершить европейский сезон в августе

Матчи чемпионата Испании по футболу будут проходить каждый день

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

В Германию вернулся большой футбол. Как это было

В Германию вернулся большой футбол. Как это было

Футболист "Локомотива" Фарфан заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');