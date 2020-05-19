Три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - У трех футболистов московского "Динамо" выявлен коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".

Речь идет о вратаре Дэвиде Сангаре, защитнике Романе Евгеньеве и форварде Сильвестре Игбуне.

Кроме этого, вирус выявлен у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского штаба Алексея Плескова.

Отмечается, что динамовцы перенесли на неопределенный срок возобновление тренировок, которое было намечено на среду, 21 мая.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием "Динамо" по ситуации со вспышкой коронавируса в клубе.

Ранее пресс-служба "Динамо" сообщила, что у председателя совета директоров клуба и первого заместителя президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Соловьёва также выявлена коронавирусная инфекция.

Также вирус был обнаружен у форварда столичного "Локомотива" Джефферсона Фрафана, двух сотрудников "железнодорожников" и у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.