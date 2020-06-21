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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

Волков проиграл Блэйдсу бой в UFC

Волков проиграл Блэйдсу бой в UFC
Александр Волков (архив)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу бой UFC в тяжелом весе единогласным решением судей 49-46, 48-47, 48-46.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11. Победитель получил больше шансов на титульный бой.

Волков готовился на самоизоляции, выезжая на дачу для пробежек. Это его второй бой с ноября 2019 года.

Александр Волков Кёртис Блэйдс MMA UFC

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