Волков проиграл Блэйдсу бой в UFC

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу бой UFC в тяжелом весе единогласным решением судей 49-46, 48-47, 48-46.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11. Победитель получил больше шансов на титульный бой.

🤼‍♂️ @RazorBlaydes265 just set the HWT takedown record with his 1️⃣2️⃣th of the fight! #UFCVegas3 pic.twitter.com/PTrTS6BPre