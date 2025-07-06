Нико Хюлькенберг впервые в своей карьере завоевал место на подиуме "Формулы-1"

Нико Хюлькенберг Фото: Clive Rose/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Немецкий пилот Нико Хюлькенберг из команды Kick Sauber впервые в своей карьере занял место на подиуме по итогам гонки "Формулы-1". На Гран-при Великобритании - на 239-й гонке в карьере - он завоевал третье место.

Первым в Сильверстоуне финишировал Ландо Норрис из команды McLaren, вторым - его напарник Оскар Пиастри.

Хюлькенберг дебютировал в "Формуле-1" в 2010 году. После перерыва в сезоне 2023 года он вернулся в "Формулу-1" в качестве боевого пилота, подписав контракт с Haas. А с сезона 2025 года он выступает за Kick Sauber.