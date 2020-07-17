Биатлониста Черезова выдвинут кандидатом в депутаты

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" намерена выдвинуть кандидатуру биатлониста Ивана Черезова для участия в довыборах в Госсовет Удмуртии, сообщил председатель республиканского парламента, член Генсовета партии Владимир Невоструев.

"Кроме того мы его выдвигаем на довыборы в Государственный Совет. Это мы примем решение уже на президиуме политсовета", - сказал Невоструев журналистам в пятницу.

Он также добавил, что Черезов вошел в состав "первой тройки" общемуниципального списка партии на выборах в гордуму Ижевска.

"Я думаю, что человек активный, с активной жизненной позицией, будет вести серьезную работу с молодежью, будет заниматься продвижением спорта в нашей республике. У него очень большой багаж и опыт. Думаю, что жители поддержат его", - резюмировал Невоструев.

Довыборы в Госсовет Удмуртии и выборы в гордуму Ижевска состоятся 13 сентября текущего года.

Иван Черезов - заслуженный мастер спорта России по биатлону, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках. Бронзу Игр-2010 в Ванкувере он завоевал, будучи одним из партнеров нынешнего депутата Госдумы Антона Шипулина.