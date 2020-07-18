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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34

В Москве погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александровская

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская выпала из окна своей квартиры в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Из квартиры на шестом этаже дома на улице 1905 года выпала женщина 2000 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшей является 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская.

По данным из открытых источников, Александровская, в прошлом - российская фигуристка, представляет Австралию на выступлениях в парном катании с Харли Уиндзором. Они - чемпионы мира среди юниоров (2017), чемпионы юниорского финала Гран-при (2017) и двукратные чемпионы Австралии (2017 и 2019 годы). По состоянию на 5 мая 2018 года, пара занимала 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

СМИ пишут, что Александровская вернулась в Россию после полученной на тренировке в Канаде травмы, здесь у нее не задалась карьера в шоу и началась депрессия.

фигурное катание

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