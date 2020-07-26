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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу чемпионов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" в последнем туре АПЛ победил "Лестер Сити" и вышел в Лигу чемпионов.

Встреча в Лестер закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились в их составе Бруну Фернандеш (с пенальти) и Джесси Лингард.

Благодаря этой победе МЮ набрав 66 очков и занял третье место в чемпионате Англии, что дало им путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2020/2021.

"Лестер" заканчивает сезон на пятой строчке и не сможет сыграть в ЛЧ, вместо этого клуб отправлятся в Лигу Европы. Также в этом турнире от АПЛ сыграет "Тоттенхэм".

В ЛЧ выступят "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

"Арсенал" и "Челси" встретятся в финале Кубка Англии. В случае победы "Арсенала", он попадет в групповой этап Лиги Европы, если проиграет - в квалификацию ЛЕ пройдет "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" - в групповой этап.

футбол АПЛ Англия

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