Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Клубы Российской премьер-лиги поддержали отмену переносов матче из-за коронавируса, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Клубы Российской премьер-лиги одобрили внесение дополнений в регламент Тинькофф Российской премьер-лиги. Начиная с сезона 2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

Решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В чемпионате России-2019/20 из-за коронавируса в составе московского "Динамо" был на месяц перенесен матч команды против "Краснодара". Ряд игр с участием "Оренбурга", а также "Сочи" пришлось отменить