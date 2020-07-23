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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:13

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига определилась с датой начала очередного чемпионата России по футболу.

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"Новый сезон Тинькофф РПЛ начнется в уикенд 8-9 августа", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Старту чемпионата-2020/21 будет предшествовать матч за Суперкубок России, в котором должны сыграть чемпион и обладатель Кубка России. Игра за Суперкубок должна пройти 7 августа на "ВЭБ Арене".

Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля.

Чемпионат России-2019/20 финишировал 22 июля, победителем турнира стал петербургский "Зенит".

Короткая пауза между чемпионатами вызвана пандемией коронавируса, сорвавшая предыдущий сезон. Из-за нее чемпионат России (как и национальные чемпионаты многих других стран) финишировал не в конце мая, как обычно), а спустя два месяца.

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

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футбол Российская премьер-лига РПЛ

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