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Российская премьер-лига опубликовала календарь на следующий сезон

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига обнародовала календарь чемпионата страны по футболу на следующий сезон.

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Как сообщает пресс-служба РПЛ, в первом туре действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский "Зенит" сыграет в гостях с волгоградским "Ротором". "Ротор" вернулся в главный дивизион российского футбола, выиграв первенство ФНЛ в предыдущем сезоне.

Также в первом туре сыграют: "Спартак" – "Сочи", "Тамбов" – "Ростов", "Рубин" – "Локомотив", "Арсенал" – "Ахмат", "Уфа" – "Краснодар", "Урал" – "Динамо", "Химки" – ЦСКА

Матчи стартового тура пройдут с 8 по 11 августа.

Первое столичное дерби запланировано на четвертый тур, в рамках которые сыграют "Спартак" и "Локомотив".

Финал Кубка России будет сыгран 12 мая.

Заключительный 30-й тур РПЛ пройдет 16 мая. Стыковые матчи 15-й и 16-й команд РПЛ с третьей и четвертой командами ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне, пройдут 19 и 23 мая.

Детализированный календарь лига будет публиковать в несколько этапов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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