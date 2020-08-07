Промсвязьбан стал партнером ФК ЦСКА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк объявил о партнерстве с московским футбольным клубом ЦСКА.

"ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА - самого титулованного футбольного клуба России", - говорится в сообщении пресс-службы Промсвязьбанка.

В релизе отмечается, что для банка "сотрудничество с ПФК ЦСКА является логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни".

"ПФК ЦСКА - один из старейших и сильнейших футбольных клубов России, мы рады стать его официальным банком. Стоит отметить не только многомиллионную аудиторию болельщиков ПФК ЦСКА, но и неоценимый вклад клуба в развитие детского и молодежного спорта. Уверен, что сотрудничество ПСБ и ПФК ЦСКА поможет игрокам добиться еще более высоких результатов и новых побед", - отметил директор по спортивным проектам банка Рубен Бегунц.

"Это наш вклад в популяризацию здорового образа жизни, что в полной мере соответствует миссии и ценностям ПСБ", - подчеркнул он.

По словам генерального директора армейского клуба Романа Бабаева, "ПФК ЦСКА всегда уделял и продолжает уделять большое внимание различным социальным проектам".

"И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведет ПСБ. Уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников красно-синих по всей стране", - сказал он.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России. В чемпионате РПЛ-2019/20 команда заняла четвертое место, в результате чего она в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках - лучший показатель среди российских клубов.