Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

Участники погромов после финала ЛЧ в Париже получили тюремные сроки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Париже приговорили к тюремным срокам до девяти месяцев футбольных фанатов, участвовавших в беспорядках после поражения парижского клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, сообщает французская пресса.

По данным СМИ, они были признаны виновными в "насилии в отношении лиц, наделенных государственной властью", "кражах при отягчающих обстоятельствах", а также "сокрытии краж при отягчающих обстоятельствах".

В миреПарижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатовПарижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатовЧитать подробнее

В частности, к девяти месяцам тюрьмы приговорен человек, признанный виновным в попытке кражи и проникновении в аптеку. Другой участник беспорядков, который ударил камнем по шлему полицейского, получил восемь месяцев тюрьмы. Еще один футбольный фанат, наехавший на полицейских на мотоцикле, помещен на четыре месяца под домашний арест.

Более 150 человек были задержаны в Париже в ночь на 24 августа в ходе беспорядков после поражения парижского клуба ПСЖ в решающем матче с "Баварией" в рамках финала Лиги чемпионов.

Для сдерживания футбольных фанатов на улицы города были выведены 3 тыс. полицейских и военнослужащих, а также 300 спасателей.

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как фанаты крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских петардами.

Сожжены несколько автомобилей.

Париж футбол Франция Лига чемпионов ПСЖ

Новости по теме

Новости

Болезнь Усэйна Болта коронавирусом оказалась бессимптомной

Капитан "Манчестер Юнайтед" получил 21 месяц тюрьмы условно

Капитан "Манчестер Юнайтед" получил 21 месяц тюрьмы условно

СМИ сообщили о решении Месси покинуть "Барселону"

СМИ сообщили о решении Месси покинуть "Барселону"

Футболист молодежной сборной Бразилии Фукс перешел в ЦСКА

"Формула-1" опубликовала оставшуюся часть календаря на сезон

"Формула-1" опубликовала оставшуюся часть календаря на сезон

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией

Свыше 6 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге в Москве

Свыше 6 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге в Москве

Фанатов "Спартака" наказали за расизм в адрес вратаря сборной России

Футболисту "Локомотива" Баринову диагностировали разрыв крестообразной связки

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов

Парижская полиция в ходе беспорядков задержала 148 футбольных фанатов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');