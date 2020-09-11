Пять матчей КХЛ "Йокерита" будут отложены из-за вспышки коронавируса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Финский "Йокерит" не сыграет в четырех матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса, выявленного у игроков клуба, сообщает пресс-служба команды.

"Сегодняшний матч будет перенесен на более позднее время. Следующие четыре матча также будут отложены. Игроки были помещены в карантин на 14 дней", - говорится в сообщении.

Матч против "Ак Барса", который должен был состояться в пятницу в Хельсинки в 18:30 по московскому времени, перенесен на более позднее время.

Отмечается, что вспышка коронавируса среди игроков была выявлена после домашнего матча с нижнекамским "Нефтехимиком", который состоялся 9 сентября в Хельсинки (6:0).

"В связи с тем, что игроки финской команды попали в контактную группу, им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с "Ак Барсом" не представляется возможным. О дате и времени переноса матча между "Йокеритом" и "Ак Барсом" КХЛ сообщит дополнительно", - сообщает пресс-служба "Ак Барса".