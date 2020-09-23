Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22

СКА сыграет с "Сибирью" рекордным по молодости игроков составом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА стал автором нового рекорда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Средний возраст игроков, которые вошли в заявку на матч регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири", составил 20 лет 263 дня. До этого самым молодым считался в матче КХЛ состав ярославского "Локомотива" в игре против подольского "Витязя" в прошлом сезоне – 21 год 184 дня.

Игра СКА – "Сибирь" пройдет в четверг и стартует в 19:30 мск. Ранее сообщалось, что основной состав петербургского клуба не сможет принять участие в матче из-за подозрений на коронавирус.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Месси и Роналду выбыли из претендентов на звание игрока сезона по версии УЕФА

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

КХЛ присудила "Локомотиву" техническое поражение за неявку на игру

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');