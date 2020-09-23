СКА сыграет с "Сибирью" рекордным по молодости игроков составом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА стал автором нового рекорда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Средний возраст игроков, которые вошли в заявку на матч регулярного чемпионата против новосибирской "Сибири", составил 20 лет 263 дня. До этого самым молодым считался в матче КХЛ состав ярославского "Локомотива" в игре против подольского "Витязя" в прошлом сезоне – 21 год 184 дня.

Средний возраст заявки @hcSKA на матч с @hcsibir – 20 лет и 263 дня.



Рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, был установлен @hclokomotiv в матче против @hcvityaz_khl в сезоне 2019/2020 - 21 год и 184 дня.#KHLStats — KHL Media (@khlmediateam) September 23, 2020

Игра СКА – "Сибирь" пройдет в четверг и стартует в 19:30 мск. Ранее сообщалось, что основной состав петербургского клуба не сможет принять участие в матче из-за подозрений на коронавирус.