Матч рижского "Динамо" против "Торпедо" в КХЛ перенесен из-за коронавируса

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - У нескольких хоккеистов нижегородского "Торпедо" обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в воскресенье.

В связи с этим перенесен матч "Торпедо" против рижского "Динамо", намеченный ранее на 22 сентября.

Также подтвержден диагноз на коронавирус у пятерых представителей рижского "Динамо".

"Руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырех человек", - говорится в сообщении.

"Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов)", - отмечается в тексте обращения.

Часть игроков "Торпедо" помещена в изоляцию. Нижегородский клуб ссылается на то, что в этой связи "будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды".

"У пяти представителей рижского "Динамо" подтвержден диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы", - говорится также в сообщении.

Поэтому "было принято решение о переносе матча между рижским "Динамо" и "Торпедо", который должен был состояться 22 сентября".

Ранее сообщалось о вспышках заболевания коронавирусом в ряде других клубов КХЛ.