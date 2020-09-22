КХЛ присудила "Локомотиву" техническое поражение за неявку на игру

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между китайским "Куньлунем" и "Локомотивом", запланированного 22 сентября, из-за неявки ярославской команды.

Матч должен был начаться в 19:00 мск.

"Все клубы лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. КХЛ перенесла игру "Куньлунь Ред Стар" - "Локомотив" с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы", - говорится в сообщении.

"В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента "Локомотиву" засчитано техническое поражение. О дальнейших матчах с участием ХК "Локомотив" лига сообщит дополнительно", - отмечается там же.

Подчеркивается, что "есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведённых ХК "Локомотив" и лабораторией КХЛ".

В свою очередь, "Локомотив" заявляет об уходе команды на карантин.

"После выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) команда в полном составе, согласно предписания Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, отправлена на карантин. При этом игроки, тренеры и персонал проходят регулярное медицинское тестирование", - говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

"В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр", - говорится в заявлении.

"Наш клуб с пониманием относится к проблемам Лиги относительно вынужденных изменений календаря соревнований, но вынуждены свои главные усилия направить на сохранение здоровья игроков и тренеров "Локомотива". Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно", - подчеркнули в клубе.

Ранее сообщалось о вспышках заболевания коронавирусом в ряде других клубов КХЛ, что привело к переносу матчей с их участием.