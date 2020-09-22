У главного тренера "Салавата Юлаева" выявлен коронавирус

Также заразились два хоккеиста уфимской команды

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Томи Ламса заразился коронавирусом, заявил генеральный директор хоккейного клуба Александра Курносов.

"После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК "Салават Юлаев" в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера "юлаевцев" Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова", - цитирует пресс-служба клуба Курносова.

"Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с "Сочи", - добавил он.

Ранее сообщалось о вспышках заболевания коронавирусом в ряде других клубов КХЛ.