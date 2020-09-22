Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01

У главного тренера "Салавата Юлаева" выявлен коронавирус

Также заразились два хоккеиста уфимской команды

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Томи Ламса заразился коронавирусом, заявил генеральный директор хоккейного клуба Александра Курносов.

"После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК "Салават Юлаев" в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера "юлаевцев" Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова", - цитирует пресс-служба клуба Курносова.

"Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с "Сочи", - добавил он.

Ранее сообщалось о вспышках заболевания коронавирусом в ряде других клубов КХЛ.

хоккей КХЛ коронавирус

Новости по теме

Новости

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

"Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболу

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

В ХК "Локомотив" выявлено 12 заболевших коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');