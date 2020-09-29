Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:29

Российский боец Ян выбил Макгрегора из топ-10 рейтинга UFC

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян улучшил свои позиции в сводном рейтинге, который объединяет бойцов всех весовых категорий.

Как свидетельствуют показатели обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте UFC, Ян поднялся на одну строчку и теперь занимает десятое место. При этом он опередил ирландца Конора Макгрегора, который опустился с десятого на 11-е место. Макгрегор является представителем легкого веса.

Во главе рейтинга находится американец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе. На втором месте находится чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Что касается рейтингов по отдельным весовым категориям, Ян и Нурмагомедов занимают первые места в легчайшем и легком весе соответственно.

UFC смешанные единоборства

Новости по теме

Новости

Неделя звезд хоккея КХЛ впервые отменена за 13 лет

Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');