Российский боец Ян выбил Макгрегора из топ-10 рейтинга UFC

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян улучшил свои позиции в сводном рейтинге, который объединяет бойцов всех весовых категорий.

Как свидетельствуют показатели обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте UFC, Ян поднялся на одну строчку и теперь занимает десятое место. При этом он опередил ирландца Конора Макгрегора, который опустился с десятого на 11-е место. Макгрегор является представителем легкого веса.

Во главе рейтинга находится американец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжелом весе. На втором месте находится чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Что касается рейтингов по отдельным весовым категориям, Ян и Нурмагомедов занимают первые места в легчайшем и легком весе соответственно.