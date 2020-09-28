Нурмагомедов попал в топ-10 самых продаваемых спортсменов мира
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легком вече россиянин Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место, в рейтинге самых продаваемых спортсменов мира, составленном компанией Nielsen по результатам исследования.
Рейтинг был опубликован на сайте 50mm.sportspromedia.
В активе 32-летнего россиянина 106 рейтинговых баллов, с ними он располагается по соседству с бразильским футболистом Неймаром (107 баллов).
Во главе рейтинга – аргентинский футболист Лионель Месси (115), второе место занимает португальский футболист Криштиану Роналду (113), третье – американский баскетболист Леброн Джеймс (110).
В основе рейтинга заложен мониторинг социальных сетей спортсменов – в частности, за последние 12 месяцев отслеживались аккаунты в инстаграме более 6000 спортсменов из 21 вида спорта. Кроме того, авторы исследования учитывали вовлеченность спортсменов в СМИ, их брендированность, резонансы с их участием.