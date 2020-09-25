Макгрегор анонсировал свой бой с боксером Пакьяо

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что проведет боксерский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Я буду драться с Мэнни Пакьяо в следующем бое на Ближнем Востоке", - написал Макгрегор в твиттере.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I"m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Он отметил, что предлагал "множество соперников", но в планы вмешалась пандемия коронавируса.

41-летний Пакьяо является бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету в профессиональной карьере 62 победы (39 - нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

На счету 32-летнего Макгрегора, ранее объявлявшего о завершении карьеры, в профессиональном боксе один поединок, в нем он техническим нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвейзеру. В смешанных единоборствах ирландец выиграл 22 (19 – нокаутом) боя из 26.