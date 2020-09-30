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СКА обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение новосибирской "Сибири" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Новосибирске, - 6:4 (0:2, 4:1, 2:1) в пользу СКА.

Как сообщалось, СКА был обескровлен в связи с заболеванием тренерского штаба и игроков основной команды. В предыдущих матчах команда задействовала молодых игроков, в одном из них в качестве тренера командой руководил вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг. Однако и он простудился: в игре с "Сибирью" функции тренера выполнял Лев Бердичевский. Он – главный тренер "СКА-1946", молодежной команды петербургских армейцев

хоккей КХЛ

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