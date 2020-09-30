Заменивший заболевшего тренера СКА Ротенберг сам простудился и пропустит игру

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности главного тренера СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против новосибирской "Сибири" будет Лев Бердичевский, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Глава штаба СКА Роман Ротенберг почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углубленного медобследования. Сегодня исполнять обязанности главного тренера СКА будет Лев Бердичевский", - говорится в сообщении.

Ранее были отменены и перенесены ряд матчей с участием других клубов, пострадавших от коронавируса. Петербургский СКА, в свою очередь, вместо просьбы о переносе своих игр задействовал в них молодежный состав. Причем в одной из них обязанности тренера исполнял Ротенберг (в этом матче СКА по буллитам уступил "Ак Барсу"). Для менеджера СКА это был первый опыт в качестве тренера.

Буре добавил, что желает команде и тренерскому составу скорейшего выздоровления, Роману – помощи его коллег-профессиональных тренеров, Континентальной хоккейной лиге – продолжения сезона, несмотря на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране.

30 сентября петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".