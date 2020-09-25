СКА с тренером Ротенбергом по буллитам уступил "Ак Барсу"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от казанского "Ак Барса" в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи, прошедшей в Петербурге, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались гости. Итоговый результат – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) пользу "Ак Барса".

Исполняющим обязанности главного тренера СКА на этой игре работал первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг. Сам главный тренер Валерий Брагин вновь отсутствовал из-за подозрения на коронавирус.