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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39

СКА с тренером Ротенбергом по буллитам уступил "Ак Барсу"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от казанского "Ак Барса" в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи, прошедшей в Петербурге, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались гости. Итоговый результат – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) пользу "Ак Барса".

Исполняющим обязанности главного тренера СКА на этой игре работал первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг. Сам главный тренер Валерий Брагин вновь отсутствовал из-за подозрения на коронавирус.

хоккей КХЛ

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