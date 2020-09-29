Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:01

Буре поддержал Ротенберга, взявшего на себя функции тренера СКА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре выразил слова поддержки в адрес вице-президента и главы штаба петербургского СКА Романа Ротенберга, который исполнял обязанности главного тренера в матче КХЛ с казанским "Ак Барсом", заменив наставника Валерия Брагина.

"Роман встал на тренерский мостик не от хорошей жизни, а от безысходности - заболел весь тренерский штаб СКА в полном составе. И он, как человек, ответственный за результат, не бросил команду. И в такой ситуации, когда 2/3 команды было составлено из молодых игроков, которые никогда не играли в КХЛ, могло быть 0:10 от "Ак Барса". Понимая это, человек все равно взялся за дело", - сказал Буре "Интерфаксу".

Ранее были отменены и перенесены ряд матчей с участием других клубов, пострадавших от коронавируса. Петербургский СКА, в свою очередь, вместо просьбы о переносе своих игр задействовал в них молодежный состав. Причем в одной из них обязанности тренера исполнял Ротенберг (в этом матче СКА по буллитам уступил "Ак Барсу"). Для менеджера СКА это был первый опыт в качестве тренера.

Буре добавил, что желает команде и тренерскому составу скорейшего выздоровления, Роману – помощи его коллег-профессиональных тренеров, Континентальной хоккейной лиге – продолжения сезона, несмотря на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране.

30 сентября петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".

хоккей ХК СКА коронавирус Павел Буре КХЛ

Новости по теме

Новости

Неделя звезд хоккея КХЛ впервые отменена за 13 лет

Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');