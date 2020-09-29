Буре поддержал Ротенберга, взявшего на себя функции тренера СКА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре выразил слова поддержки в адрес вице-президента и главы штаба петербургского СКА Романа Ротенберга, который исполнял обязанности главного тренера в матче КХЛ с казанским "Ак Барсом", заменив наставника Валерия Брагина.

"Роман встал на тренерский мостик не от хорошей жизни, а от безысходности - заболел весь тренерский штаб СКА в полном составе. И он, как человек, ответственный за результат, не бросил команду. И в такой ситуации, когда 2/3 команды было составлено из молодых игроков, которые никогда не играли в КХЛ, могло быть 0:10 от "Ак Барса". Понимая это, человек все равно взялся за дело", - сказал Буре "Интерфаксу".

Ранее были отменены и перенесены ряд матчей с участием других клубов, пострадавших от коронавируса. Петербургский СКА, в свою очередь, вместо просьбы о переносе своих игр задействовал в них молодежный состав. Причем в одной из них обязанности тренера исполнял Ротенберг (в этом матче СКА по буллитам уступил "Ак Барсу"). Для менеджера СКА это был первый опыт в качестве тренера.

Буре добавил, что желает команде и тренерскому составу скорейшего выздоровления, Роману – помощи его коллег-профессиональных тренеров, Континентальной хоккейной лиге – продолжения сезона, несмотря на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране.

30 сентября петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".