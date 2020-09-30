"Краснодар" завоевал путевку в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" стал обладателем путевки в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации "Краснодар" в Греции обыграл местную команду ПАОК – 2:1. С аналогичным счетом россияне победили ранее соперника на своем поле.

На 73-й минуте "Краснодар" вышел вперед благодаря автоголу футболиста ПАОКа Ионниса Михайлидиса. На 77-й минуте Омар Эль-Кадурри (ПАОК) сравнял счет. Тут же игрок "Краснодара" Реми Кабелла сделал счет для своей команды победным.

Как и первый матч, игра прошла без зрителей, что связано с пандемией коронавируса.

До этого "Краснодар" ни разу не выступал в групповой стадии ЛЧ.