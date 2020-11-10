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"Динамо" и "Спартак" встретятся в 1/8 финала Кубка России

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Московские клубы "Динамо" и "Спартак" сыграют друг против друга в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу.

Жеребьевка данной стадии турнира прошла в Москве во вторник.

Остальные пары выглядят следующим образом: "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Зенит" - "Арсенал", ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - "Ахмат", "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов".

Команды, указанные первыми, будут хозяевами матчей. Игры пройдут 20-21 февраля.

В нынешнем сезоне турнир проходит по другому формату. Вместо 1/16 финала – стадии, в которой традиционно подключаются к соревнованию клубы РПЛ, организован элитный раунд. Он подразумевает групповой этап с участием 30 команд. Команды были разделены на десять групп по три клуба в каждой: представители РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Победители групп вышли в 1/8 финала, в этой стадии к турниру подключились участники еврокубков-2020/21: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо".

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