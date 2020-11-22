СКА обыграл "Амур", "Спартак" уступил "Нефтехимику" в КХЛ
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в воскресенье нанес поражение "Амуру" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:3 (0:1, 1:0, 4:2).
Ранее "Нефтехимик" у себя в Нижнекамске обыграл "Спартак" - 5:2 (0:0, 3:0, 2:2).
В Челябинске "Трактор" уступил московскому "Динамо" - 2:5 (0:1, 2:3, 0:1). Столичная команда прервала победную пятиматчевую серию хозяев.
В Магнитогорске "Металлург" проиграл "Северстали" - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2). В Уфе "Салават Юлаев" победил "Барыс" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).