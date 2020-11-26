Министр спорта отказался критиковать Черчесова за неудачи сборной России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В поражениях сборной России по футболу в матчах Лиги наций не стоит винить только тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Я не готов критиковать тренерский штаб. Любой вид деятельности, в частности футбол, является командным и за результат отвечают, как игроки, так и тренер. Надо провести детальный анализ ситуации, чтобы не повторять ошибки и более профессионально подходить к подготовке и участия в матчах", - сказал Матыцин журналистам.

Сборная России проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в двух последних матчах в рамках Лиги наций.

В итоге сборная России набрала 8 очков, на ее счету по две победы, ничьи и поражения. Команда, лидировавшая на протяжении всего турнира, финишировала на втором месте в группе 3 дивизиона В. Таким образом, она не смогла завоевать путевку в элитный дивизион.

Кроме того, россияне завершили турнир с отрицательной разностью забитых и пропущенных мячей – 9:12.

Итоговое положение: 1.Венгрия – 11 очков, 2.Россия – 8, 3.Сербия – 6, 4.Турция – 6. Турция выбывает в дивизион С.