Сборная России в меньшинстве уступила Турции в Лиге наций УЕФА
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Турции в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.
Результат встречи, прошедшей в Стамбуле, - 3:2 в пользу турецкой сборной.
На 11-й минуте россияне вышли вперед благодаря голу Дениса Черышева.
📹 Гол Дениса Черышева— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве: красную карточку получил Андрей Семенов.
📹 Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/680FslbOdr
Через две минуты после этого сборной Турции удалось отыграться, гол в ее составе провел Кенан Караман.
📹 Гол Кенана Карамана— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/YWomg5PgeD
А на 32-й минуте хозяева поля вновь поразили ворота россиян, автор гола – Дженгиз Ундер.
📹 Гол Дженгиза Ундера— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/JbZ4OzoJbD
На 57-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и довел счет до 3:1...
📹 Дженк Тосун реализовал 11-метровый удар в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/aIIcFYlw4V
...но через пять минут Далер Кузяев сократил отставание россиян.
📹 Гол Далера Кузяева— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/28uaz1UuYT
Сборная России при этом сохранила лидерство в группе 3 дивизиона В, у нее 8 очков. На балл меньше имеет Венгрия, которая в воскресенье сыграет с Сербией (2 очка). Турция, у которой 6 очков, занимает третье место в группе.
18 ноября Россия сыграет с Сербией.