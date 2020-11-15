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Сборная России в меньшинстве уступила Турции в Лиге наций УЕФА

Сборная России в меньшинстве уступила Турции в Лиге наций УЕФА
Футболисты сборной России (в белом) в ожидании выполнения штрафного удара сборной Турции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Турции в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Стамбуле, - 3:2 в пользу турецкой сборной.

На 11-й минуте россияне вышли вперед благодаря голу Дениса Черышева.

На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве: красную карточку получил Андрей Семенов.

Через две минуты после этого сборной Турции удалось отыграться, гол в ее составе провел Кенан Караман.

А на 32-й минуте хозяева поля вновь поразили ворота россиян, автор гола – Дженгиз Ундер.

На 57-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и довел счет до 3:1...

...но через пять минут Далер Кузяев сократил отставание россиян.

Сборная России при этом сохранила лидерство в группе 3 дивизиона В, у нее 8 очков. На балл меньше имеет Венгрия, которая в воскресенье сыграет с Сербией (2 очка). Турция, у которой 6 очков, занимает третье место в группе.

18 ноября Россия сыграет с Сербией.

футбол Лига наций УЕФА

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