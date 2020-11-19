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Сборная России со счетом 0:5 проиграла Сербии в Лиге наций УЕФА

Сборная России со счетом 0:5 проиграла Сербии в Лиге наций УЕФА
Российским футболистам (в белом) оказалось не под силу сдержать атаки сербов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу потерпела поражение с крупным счетом от национальной команды Сербии в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Белграде в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 5:0 в пользу сербских футболистов.

На 10-й минуте Неманья Радоньич провел первый гол в ворота россиян.

Через 15 минут в составе хозяев отличился Лука Йович.

На 40-й минуте состоялся точный удар Душана Влаховича.

В компенсированное к первому тайму время вновь забил Лука Йович.

В перерыве игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил сразу четырех игроков, включая вратаря (вместо Маринато Гилерме ворота стал защищать Сослан Джанаев).Безвыигрышная серия российской команды теперь составляет шесть матчей.

На 64-й минуте россияне пропустили пятый гол, автором взятия ворот стал Филип Младенович.

Юбилейный, 100-й матч за сборную России провел Юрий Жирков.

В итоге сборная России набрала 8 очков, на ее счету по две победы, ничьи и поражения. Команда, лидировавшая на протяжении всего турнира, финишировала на втором месте в группе 3 дивизиона В. Таким образом, она не смогла завоевать путевку в элитный дивизион.

Кроме того, россияне завершили турнир с отрицательной разностью забитых и пропущенных мячей – 9:12.

В другом матче группы Венгрия победила Турцию – 2:0.

Итоговое положение: 1.Венгрия – 11 очков, 2.Россия – 8, 3.Сербия – 6, 4.Турция – 6. Турция выбывает в дивизион С.

футбол Лига наций УЕФА

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