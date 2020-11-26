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Россия опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу опустилась на пять мест в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь национальная команда страны занимает 39-ю строчку.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. Далее в первой десятке идут Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания. На седьмое место с восьмого поднялась Аргентина, на восьмого с седьмого опустилась команда Уругвая. Сборная Мексики поднялась на две строчки и теперь занимает девятое место. Замыкает первую десятку, также поднявшись на две строчки, Хорватия.

С момента предыдущего - 22 октября - обновления рейтинга сборная России провела три матча: сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеской встрече, а также уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5) в рамках Лиги наций УЕФА.

футбол рейтинг ФИФА

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