Сборная России по хоккею делегирует на Кубок Карьяла молодежный состав

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая выступит на Кубке Карьяла, первом, финском этапе Евротура-2020/21.

Как сообщает пресс-служба ФХР, на подготовительный сбор вызваны 27 хоккеистов:

вратари - Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов ("Ак Барс"), Всеволод Скотников (ЦСКА);

защитники - Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА), Артемий Князев ("Ак Барс"), Дмитрий Костенко ("Лада"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Иван Рогов ("Северсталь"), Никита Седов (ХК "Сочи"), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков ("Авангард");

нападающие - Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все - "Салават Юлаев"), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба - ЦСКА), Захар Бардаков ("Витязь"), Максим Березкин ("Локомотив"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Дмитрий Злодеев ("Динамо" М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс").

Исполнять обязанности главного тренера (им сейчас является Валерий Брагин) будет Игорь Ларионов. Глава штаба сборной – Роман Ротенберг.

✊🏻🏒Есть состав сборной России на Кубок Карьяла, который стартует в Хельсинки уже 5 ноября!



Подробности: https://t.co/nvjwXUo2CQ#снамироссия pic.twitter.com/ZHETT2lwxv — Хоккей России (@russiahockey) October 23, 2020

В состав состоит из игроков не старше 20 лет. Глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что "Федерация хоккея России, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду".

"Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру – молодежному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены", - отметил он.



"Что касается участия других кандидатов в сборную, то они обязательно сыграют в следующих этапах Евротура. Многие из них переболели коронавирусом, кто-то – с осложнениями, кто-то до сих пор восстанавливается. Большинству взрослых игроков в такой ситуации дополнительная пауза в чемпионате пойдет на пользу. То же самое касается и тренерского штаба национальной команды, а также персонала – врачей, точильщиков и других. Поэтому логично, что молодой командой будут руководить Игорь Ларионов и тренерский штаб молодежной сборной", - заявил Третьяк.

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.