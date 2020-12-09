Удаленному тренеру "Истанбула" разрешили участвовать в доигровке матча с ПСЖ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заморозил красную карточку тренеру турецкой команды "Истанбул Башахшехир" Пьеру Вебо в матче Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

"Красная карточка нашего помощника тренера Пьера Вебо заморожена. Вебо займет свое место в сегодняшней игре", - говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

ℹ | #PSGIBFK



Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo"nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır. pic.twitter.com/Rnf8T6rdkI — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020

В среду будет доигран прерванный сутками ранее в Пари матч ПСЖ – "Истанбул Башахшехир".

Накануне на 14-й минуте встречи румынский арбитр Овидиу Хацеган показал красную карточку одному из тренеров турецкой команды Пьеру Вебо. Сообщалось, что тот обратился за разъяснениями и в итоге услышал от четвертого арбитра оскорбление на расистской почве. Началось продолжительное выяснение отношений, в результате команда в знак протеста покинула поле и отправилась в раздевалку.

Игра в итоге не была возобновлена. Инцидент произошел при счете 0:0.

Позднее УЕФА принял решение доиграть оставшееся время матча в среду.